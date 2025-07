Bologna in due mesi oltre 100 migranti irregolari espulsi al Marconi

Bologna, 25 Luglio 2025 – L’attività di controllo dei flussi migratori mirata al contrasto dell’immigrazione irregolare, svolta negli ultimi due mesi dal personale della polizia di Stato di Frontiera Aerea dell’ufficio di Bologna all’aeroporto ‘Marconi’, ha portato all’allontanamento dal territorio nazionale di oltre 100 stranieri irregolari. Nello specifico, alla frontiera sono stati respinti 55 cittadini per insussistenza delle condizioni previste dalle norme per ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Il respingimento è un provvedimento con cui la Polaria impedisce l’ingresso dello straniero, che viene immediatamente bloccato all’aeroporto e rimpatriato con vettore aereo verso il territorio di origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, in due mesi oltre 100 migranti irregolari espulsi al Marconi

