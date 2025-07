Boloca Il Sassuolo è sulla strada giusta

Il motto motivazionale di cui leggete sotto Daniel Boloca dice di averlo già mandato a memoria, e ne ripete come un mantra quel ‘vivere il presente’ dal quale, dice il centrocampista del Sassuolo, nasce tutto. Perché il passato insegna ma è, appunto, passato, e il futuro si costruisce "dedicandosi all’oggi, con attenzione e dedizione, e cercando di fare sempre quel qualcosa in più che passo dopo passo ti porta lontano". È uno dei fedelissimi di Fabio Grosso, il centrocampista – due stagioni agli ordini del tecnico neroverde e due promozioni in A – ed è uno dei fedelissimi del Sassuolo, arrivato nell’estate del 2023 per misurarsi con quella A subito persa e riconquistata a stretto giro di posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Boloca "Il Sassuolo è sulla strada giusta"

In questa notizia si parla di: boloca - sassuolo - strada - giusta

FINALE – Sassuolo-Trento 3-0 Amichevole: buon test in vista del triangolare di Bolzano; Sassuolo - Trento 3-0: parlano Iannoni e mister Grosso: Siamo sulla strada giusta, ma serviranno rinforzi; Boloca: Secondo la Juve non ero pronto, poi una partita di calcetto in estate mi ha cambiato la vita.

Sassuolo – Trento 3-0: parlano Iannoni e mister Grosso: “Siamo sulla strada giusta, ma serviranno rinforzi” - I neroverdi sbloccano subito il match con Pinamonti al 6', poi nella ripresa vanno a segno Muharemovic ... Segnala canalesassuolo.it

Boloca ricorda la retrocessione del Sassuolo: "Ci sono rimasto male, mi ... - Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato nello speciale dedicato al ritorno in Serie A dei neroverdi distribuito su DAZN. tuttomercatoweb.com scrive