Bollette Pichetto Fratin | Lavoro perché non ci siano sorprese

Roma, 25 lug. (askanews) - "Io lavoro perchĂ© non ci siano sorprese, perchĂ© normalmente il termine sorpresa non è una riduzione e quindi stiamo agendo con tutti i mezzi possibili per evitare che esistano sorprese" così il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin ha parlato sull'aumento dei costi delle bollette durante l'evento Connact Energy dal titolo "Energia: le politiche UE per rilanciare la competitivitĂ industriale e ridurre i costi per le famiglie". Durante l'evento il ministro si è confrontato con le principali aziende italiane del settore dell'energia - A2A, Edison, Enel, Snam e Terna - e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bollette. Pichetto Fratin: "Lavoro perchĂ© non ci siano sorprese"

