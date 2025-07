Bollate Villa Arconati Sette spettacoli per 5mila spettatori

Due sold out, 5mila presenze in sette spettacoli: grande successo per la 37esima edizione del Festival di Villa Arconati di Bollate. Il pubblico ha premiato anche quest’anno il cartellone di quello che è conosciuto come il festival della “ musica possibile ”. Una promessa mantenuta anche quest’anno che ha portato sul palcoscenico allestito nel giardino della villa generi musicali e mondi diversi, in platea generazioni apparentemente lontane che hanno cantato, ballato e applaudito insieme. "Sono felice per l’entusiasmo che il pubblico ha dimostrato in questa edizione del festival - commenta Lucia Albrizio, assessora alla Cultura e pace del Comune di Bollate - che si conferma un’esperienza unica nella bellezza della storica dimora di Villa Arconati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bollate, Villa Arconati. Sette spettacoli per 5mila spettatori

