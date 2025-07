Boicottare i farmaci israeliani

Boicottare i farmaci targati Israele per colpire le forniture militari dello stato ebraico. E’ questa l’idea che sta alla base della proposta lanciata da Sinistra Italiana in tutta la regione Emilia Romagna. "Abbiamo inviato un appello a tutti i sindaci - spiegano Marisa Fabbri, Michele Bruzzi e Fortunato Stramandinoli, segretari di Sinistra Italiana rispettivamente per Forlì, Cesena e regionale - affinchĂ© sospendano la vendita delle medicine afferenti a industrie farmaceutiche israeliane all’interno delle farmacie comunali". "Ci si sente impotenti di fronte alle immagini e alle grida di dolore che arrivano da Gaza - spiega Fabbri -, ci si sente orfani davanti al vuoto di azione istituzionale che dovrebbe tutelare i diritti umani di tutti i popoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Boicottare i farmaci israeliani"

