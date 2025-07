Una struttura rinnovata, non solo dal punto di vista statico, ma anche per le funzioni. Possono partire i lavori per il consolidamento del bocciodromo Tamiro Martelli; il progetto esecutivo è stato approvato da parte della giunta che ha ricevuto l’ok definitivo dalla Regione per il finanziamento di due terzi dei lavori. La Regione ha disposto di versare 200mila dei 300mila euro previsti per il recupero della struttura, nella quale il cantiere dovrebbe aprire entro la metĂ del prossimo anno (i tempi tecnici per la gara d’appalto). Lo schema d’accordo con la Regione, approvato nei giorni scorsi permetterĂ di ricevere dalla Toscana subito una prima tranche di denaro, la seconda parte, a saldo nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bocciodromo inagibile, ecco i soldi. I lavori dureranno almeno un anno