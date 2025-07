bob dylan sorprende con una collaborazione inaspettata con un ex rapper

Nel panorama musicale contemporaneo, le collaborazioni tra artisti di generi diversi rappresentano spesso sorprese e innovazioni. Recentemente, si è assistito a un caso particolare che ha attirato l’attenzione: la voce di Bob Dylan è stata ascoltata in un trailer promozionale dell’album Lost Americana di Machine Gun Kelly. Questa collaborazione insolita ha suscitato grande curiositĂ sia per il coinvolgimento del leggendario cantautore folk sia per le implicazioni sulla direzione artistica del progetto. bob dylan narra il trailer di machine gun kelly. prime interazioni tra MGK e bob dylan. La prima occasione in cui Bob Dylan ha attirato l’attenzione di Machine Gun Kelly risale al 2016, quando il cantante e rapper statunitense pubblicò un video in cui improvvisava un freestyle in un negozio di dischi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

