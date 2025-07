Blitz negli autolavaggi Mancanza di sicurezza e lavoro nero a Fucecchio

Empoli, 25 luglio 2025 – Autolavaggi nel mirino dei controlli per la sicurezza sul posto di lavoro e tre impianti dell’empolese sono risultati non in regola. I carabinieri del Nil hanno sospeso l’attività di un autolavaggio a Fucecchio per violazioni sulla sicurezza oltre ad avere un lavoratore a nero; poi altri due autolavaggi, uno sempre a Fucecchio e l’altro a Vinci sono stati sanzionati per irregolarità riguardo alla sicurezza luoghi di lavoro. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze, si è svolta in tutta la provincia di Firenze nell’ambito di controlli straordinari mirati al contrasto del fenomeno dell’occupazione irregolare, nel settore degli autolavaggi a mano, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro, su disposizione del Gruppo Tutela Lavoro di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz negli autolavaggi. Mancanza di sicurezza e lavoro nero a Fucecchio

