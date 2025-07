Blitz della Guardia di Finanza in Irpinia | smantellata piantagione di marijuana

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito dell’attivitĂ di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti ed alla coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana, nell’area montuosa del montorese. In particolare, la piantagione risultava avviata in un’area pianeggiante circondata da folta vegetazione e delimitata da vecchie mura di un casolare abbandonato nelle immediate vicinanze di un corso d’acqua utilizzato per l’irrigazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

