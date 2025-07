Blitz dei Nas nei rifugi di montagna | trovati escrementi cacciagione fuori dai canali ufficiali e carne congelata da anni

Cibo scaduto da oltre vent'anni, deiezioni nei magazzini in cui venivano conservati gli alimenti e un lungo elenco di ‘orrori’ assortiti. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo Nas di Bologna che nel corso dell'ultimo mese hanno controllato 16 rifugi di montagna dell'Appenino emiliano e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

