Blanc | Barcellona-Inter squadre opposte ma quella che difendeva ha fatto 4 gol Il Psg è stato interessante

Laurent Blanc, ex difensore dell'Inter, ha parlato della scorsa Champions League, con un riferimento alla semifinale della squadra di Inzaghi. Laurent Blanc, ex difensore dell' Inter e oggi allenatore dell' Al-Ittihad in Arabia Saudita, ha parlato al quotidiano spagnolo Sport delle squadre che gli sono piaciute di più nell'ultima Champions League e delle sue riflessioni sul calcio europeo. Blanc ha sempre avuto una visione offensiva del gioco, preferendo squadre che si prendono dei rischi in attacco piuttosto che quelle che si limitano a difendere. E proprio per questo motivo, ha espresso il suo apprezzamento per le squadre che hanno saputo intrattenere il pubblico con il loro stile di gioco.

