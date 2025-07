Bissouma Juve il centrocampista del Tottenham stuzzica i bianconeri | lo scenario che potrebbe portarlo a Torino Ultime

Bissouma Juve, il centrocampista del Tottenham stuzzica la dirigenza: tutti gli aggiornamenti sul giocatore. La Juventus è chiamata a risolvere rapidamente una delle questioni più urgenti di questo calciomercato: il sostituto di Douglas Luiz a centrocampo. Dopo la partenza imminente del brasiliano, il club bianconero si è messo alla ricerca di un nuovo elemento che possa rinforzare il reparto e dare continuità al gioco della squadra. Sebbene Morten Hjulmand sia in cima alla lista, la Juventus sta anche valutando delle alternative, con Yves Bissouma del Tottenham che rappresenta una delle opzioni più concrete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juve, il centrocampista del Tottenham stuzzica i bianconeri: lo scenario che potrebbe portarlo a Torino. Ultime

