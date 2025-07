Bisogna cambiare il cuore dell’uomo per resistere alle dittature culturali

Le ideologie ostili all’umanitĂ , green in testa, si battono intervenendo sulla «governance», come insegna Donald Trump. Ma, prima ancora, Joseph Ratzinger aveva spiegato che la vera rivoluzione non è istituzionale ma spirituale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bisogna cambiare il cuore dell’uomo per resistere alle dittature culturali

In questa notizia si parla di: bisogna - cambiare - cuore - uomo

Branchini, ag. Allegri: “Milan, ecco in cosa bisogna cambiare” - Giovanni Branchini, l'agente di Massimiliano Allegri, ha parlato di come il Milan dovrebbe cambiare approccio verso i giocatori e l'ambiente.

Esonero ufficiale: “Bisogna cambiare”, Farioli il sostituto - In una nota pubblicata sui proprio canali ufficiali il Club ha comunicato il tanto atteso esonero dell’allenatore.

Italia da incubo in Norvegia, ne prende tre.Ora la strada per il Mondiale è già in salitaVoti: Spalletti 4, forse bisogna cambiare c.t - A Oslo un orrendo primo tempo condanna la squadra di Spalletti a una pesantissimo ko: a segno Sorloth, Nusa e Haaland

Puoi conoscere il cuore di un uomo o di una donna già dal modo in cui tratta gli animali». (I. Kant) Buona domenica a tutti voi dalle due socie Benny e Athena. Vai su Facebook

Bisogna cambiare il cuore dell’uomo per resistere alle dittature culturali; L’ironia che può cambiare il mondo; “Ci ha amati”, l’Enciclica del Papa sul Sacro Cuore di Gesù.

L’uomo di Prada: "Gentilezza, umanità: bisogna cambiare così" - L’uomo di Prada: "Gentilezza, umanità: bisogna cambiare così" La collezione primavera- Da quotidiano.net