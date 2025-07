Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione di From – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets ha nominato quest’oggi i componenti del Comitato Scientifico. Ne fanno parte, per il triennio 2025-2027: Tiziano Barbui (ematologo, Primario Emerito Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Direttore scientifico From, membro di diritto) insieme ad Alessandro Rambaldi (Vicedirettore scientifico From, che acquisirĂ il ruolo di Direttore il 1° gennaio 2026, Direttore della Struttura Complessa di Ematologia e del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Professore Ordinario di Ematologia, UniversitĂ degli Studi di Milano), Andrea Biondi (pediatra, Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – School of Medicine and Surgery – dell’UniversitĂ degli Studi di Milano-Bicocca), Sergio Cavalieri (Magnifico Rettore UniversitĂ degli studi di Bergamo), Alberto Mantovani (immunologo, Professore Emerito di Patologia Generale presso Humanitas University di Milano e Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca), Francesco Biroli (neurochirurgo), Primario Emerito Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Responsabile della Ricerca Area Neuroscienze From), Antonello Gavazzi (cardiologo, Primario Emerito Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Responsabile della Ricerca Area Cardiovascolare From e Direttore Medico UnitĂ di Fase I), Simonetta Cesa (Direttrice Socio-sanitaria ASST Papa Giovanni XXIII), Mauro Moreno (Direttore Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII), Fabiano Di Marco (pneumologo, Direttore S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Biondi, Cavalieri e Mantovani entrano nel comitato scientifico di From