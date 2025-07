Bimbo di 7 anni svenuto in piscina a Giffoni è grave | in terapia intensiva al Santobono

il bimbo stava rischiando di annegare in una piscina di Giffoni ieri 24 luglio, √® stato tratto in salvo ma privo di coscienza. √ą ricoverato al Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - piscina - giffoni - santobono

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park - √ą morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli.

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita - A quanto si apprende, la vittima si trovava in un parco acquatico di Gallipoli insieme ai genitori. Sarebbe stato il padre a notare che il bambino galleggiava privo di sensi all'interno di una delle piscine L'articolo Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita proviene da Il Difforme.

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un‚Äôinchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Brescia, 25 giugno 2025 ‚Äst La Procura di Brescia ha aperto un‚Äôinchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sulla morte del bimbo di quattro anni, residente a Rovato con la mamma, il pap√† e due sorelline, trovato esanime nel parco acquatico ‚ÄúTintarella di Luna‚ÄĚ di¬† Castrezzato venerd√¨ 20 giugno.

BIMBO DI SEI ANNI RISCHIA DI ANNEGARE IN PISCINA A GIFFONI VALLE PIANA: RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI Momenti drammatici nel pomeriggio a Giffoni Valle Piana, dove un bambino di sei anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in un Vai su Facebook

Bimbo di 7 anni svenuto in piscina a Giffoni, è grave: in terapia intensiva al Santobono; Giffoni Valle Piana, bimbo di sei anni rischia di annegare: predisposto il trasferimento al Santobono; Rischia di annegare in piscina, grave un bambino.

Bimbo di 7 anni svenuto in piscina a Giffoni, è grave: in terapia intensiva al Santobono - il bimbo stava rischiando di annegare in una piscina di Giffoni ieri 24 luglio, è stato tratto in salvo ma privo di coscienza ... Scrive fanpage.it

Giffoni Valle Piana, bimbo di sei anni rischia di annegare: predisposto il trasferimento al Santobono - Un bambino di sei anni mentre era in una piscina, ieri mattina, ha rischiato di annegare. Segnala ilmattino.it