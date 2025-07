Bills Pro Bowl che corre indietro James Cook continua a spingere per un nuovo contratto

2025-07-24 23:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Buffalo Bills Pro Bowl Running Back James Cook, che sta cercando un’estensione del contratto, continuerà a spingere per un nuovo accordo nonostante sia un partecipante completo al campo di addestramento. Mentre parla con i giornalisti oggi, Cook ha aperto spiegando le motivazioni finanziarie per presentarsi alla pratica. “È il mio lavoro, sai? Devo partecipare, quindi non verrò multato”, ha detto. “Vieni qui e mostra loro che sono pronto per andare a guadagnare quello che devo andare.” Mentre altre stelle della NFL come Trey Hendrickson e Terry McLaurin stanno mettendo in scena i sospensioni nella speranza di ricevere estensioni del contratto, quel pensiero non ha mai attraversato la mente di Cook. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

