Bilancio regionale manovra da oltre 174 milioni | ecco quali nuovi fondi arriveranno per il 2025

È stata approvata, con i voti della maggioranza di centrodestra e non senza polemiche, la manovra di assestamento al bilancio regionale 2025-2027, per un totale di oltre 174 milioni di euro. Soldi che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati con il bilancio di previsione 2025 e la prima legge. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: bilancio - regionale - manovra - oltre

Il Garante regionale per le vittime traccia il bilancio 2024: "La giustizia si pratica ogni giorno" - Nel giorno in cui l’Italia intera si ferma per ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti di scorta uccisi nella strage di Capaci, la Calabria lancia un messaggio potente: la giustizia non è solo memoria, è un dovere quotidiano.

La Fira (Finanziaria regionale) chiude il 2024 con oltre 900mila euro di utile: approvato il bilancio d'esercizio - Il consiglio di amministrazione della Fira (Finanziaria regionale) ha approvato il bilancio d'esercizio 2024 con un utile di 914.

Reddito di libertà , 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza - La Regione Emilia-Romagna conferma anche per il 2025 il proprio impegno per garantire il Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza.

“Quello approvato è un assestamento di bilancio estremamente consistente, che mette a disposizione del Friuli Venezia Giulia oltre 1,2 miliardi di euro". Così @M_Fedriga al termine dei lavori d'Aula sulla manovra estiva 2025. http://ibit.ly/ntTvA Vai su X

HONSELL (OPEN) SU ESAME ASSESTAMENTO: IL NORD-EST CAMBIA, MA LA REGIONE FVG RESTA FERMA “Oggi in Consiglio Regionale è iniziata la discussione sulla legge di assestamento. Come #OpenSinistraFVG abbiamo espresso forti #cri Vai su Facebook

Bilancio regionale, manovra da oltre 174 milioni: ecco quali nuovi fondi arriveranno per il 2025; Assestamento di bilancio regionale: oltre 65 milioni di euro, ricadute significative anche nel ferrarese; Regione, il consiglio dà l’ok all’assestamento di bilancio: manovra da oltre centosettanta milioni di euro.

Regione Liguria, Bucci 'manovra da 174 milioni attenta a deboli' - "La Regione Liguria vara una manovra del valore complessivo di oltre 174 milioni che si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati col bilancio di previsione del 2025 e la prima legge di variazione, u ... Scrive msn.com

Regione, varata la manovra di assestamento: oltre 174 milioni. Ecco tutti i provvedimenti e le novità - A notte fonda il consiglio regionale della Liguria ha chiuso la seduta dedicata all’assestamento di bilancio. Segnala msn.com