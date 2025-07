Bilancio la maxi variazione Scuola sicurezza case e mobilità | interventi per quasi 19 milioni

La salvaguardia degli equilibri di bilancio, una norma di legge che impone agli enti pubblici di fare una verifica a metĂ anno dei conti, in maniera da porre i giusti correttivi nel caso le entrate e le uscite non siano equilibrate, è stata l’occasione per il Comune di Forlì di presentare una maxi variazione di quasi 19 milioni. Così, durante la commissione consiliare di ieri, l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani, ha illustrato i vari capitoli dove allocare le maggiori risorse entrate da Governo e Regione, oltre alla destinazione di una parte dell’avanzo libero registrato con la chiusura del bilancio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, la maxi variazione. Scuola, sicurezza, case e mobilitĂ : interventi per quasi 19 milioni

In questa notizia si parla di: bilancio - maxi - variazione - quasi

Ecco i soldi per la passerella. Maxi-variazione di bilancio e pioggia di investimenti - Soldi per la passerella sul torrente Reggia (finalmente) ma non solo: gli stanziamenti riguarderanno scuole, parchi e giardini, il mattatoio comunale, cimiteri e il centro Mola Casanova.

Usa, primo via libera Senato per maxi-legge bilancio. Trump: “Grande vittoria” - (Adnkronos) – Donald Trump esulta su Truth Social per il primo via libera del Senato al suo disegno di legge di bilancio, definendolo una "grande vittoria" e lodando l’impegno dei senatori repubblicani che hanno sostenuto il provvedimento, tra cui Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis.

Fed, Powell replica a Trump: 'Tagliare i tassi? Senza i dazi l'avremmo già fatto' | Maxi legge di bilancio, via libera grazie al voto di Vance - Dal numero uno della Fed le critiche al presidente: il debito degli Stati Uniti non è sostenibile, non si convive con l'incertezza generata dagli annunci della Casa Bianca

Il bilancio di CO2 è un concetto semplice: indica la quantità di anidride carbonica che possiamo ancora emettere in atmosfera prima che la fatidica soglia di 1.5 °C per l'aumento delle temperature venga superata per sempre. A inizio 2025 avevamo a disposizi Vai su Facebook

Bilancio, la maxi variazione. Scuola, sicurezza, case e mobilitĂ : interventi per quasi 19 milioni; Bilancio, in commissione maxi variazione da quasi 19 milioni; Un anno di giunta Mantellassi. Sicurezza, parchi e maxi cantieri: Fatto tanto e tanto ancora da fare.

Bilancio, variazione da 13 milioni. Approvata ma senza l’unanimità - manovra portata in Consiglio tante opere, dal teatro, agli Urp fino alla nuova sede della Municipale. Scrive lanazione.it

Variazione bilancio Regione, Bucci 'Quasi 500 mln per opere' - Variazione bilancio Regione, Bucci 'Quasi 500 mln per opere' La giunta ha approvato il ddl: '14 milioni vincolati a sanità' GENOVA , 21 marzo 2025, 11:55 ... Secondo ansa.it