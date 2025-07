Bilancio del Comune di Imola | 54 milioni per i cantieri

Imola, 25 luglio 2025 – Il Comune di Imola ha approvato tre delibere relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e agli aggiornamenti dei programmi triennali acquisti e opere pubbliche. Per l’assestamento generale di bilancio 2025, in linea con la scadenza normativa del 31 luglio, permane l’equilibrio economico e finanziario dell’ente. Lieve variazione da segno più per le entrate tributarie (28mila euro) con adeguamenti dovuti all’andamento gestionale. Un quadro che, ad oggi, conferma le previsioni di Imu ordinaria sulla base del versamento di giugno. Il trasferimento relativo al fondo di solidarietà comunale è ridotto di 161mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

