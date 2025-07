Biglietti Juve annunciato il Games Pack per la prossima Champions League | tutte le informazioni in vista della nuova stagione

Biglietti Juve, annunciato il Games Pack per la prossima Champions League: le novitĂ e il comunicato del club. La Juve ha annunciato, tramite un comunicato sul club bianconero, il games pack per la prossima stagione di Champions League. La stagione 20252026, che prenderĂ il via ufficialmente domenica 24 agosto 2024, sarĂ un’annata ricca di appuntamenti sul campo per la Juventus. I bianconeri, pochi giorni dopo, il 28 agosto conosceranno gli avversari della UEFA Champions League. Anche quest’anno ci saranno 8 partite nella prima fase, scopri il “ Games Pack ” per non perderti nessuna delle 4 partite  della fase a girone unico  che si disputeranno all’ Allianz Stadium! La vendita inizierĂ Â giovedì 24 luglio  con una prima fase dedicata agli abbonati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biglietti Juve, annunciato il Games Pack per la prossima Champions League: tutte le informazioni in vista della nuova stagione

In questa notizia si parla di: juve - annunciato - games - pack

Pistocchi sgancia la bomba: «Già scelto il nuovo allenatore della Juve, sarà annunciato a stagione conclusa». Poi svela quel nome per il ruolo di amministratore delegato - di Redazione JuventusNews24 Pistocchi sgancia la bomba sulle possibili mosse della Juve: dalla dirigenza al nuovo allenatore.

Inzaghi Al Hilal, adesso è ufficiale: il VIDEO spettacolare con cui è stato annunciato l’ex allenatore accostato anche alla Juve - di Redazione JuventusNews24 Inzaghi Al Hilal, adesso è ufficiale l’arrivo dell’ex Inter in Arabia: tutti i dettagli e l’annuncio sui social.

La Juve verso il Mondiale per Club: annunciato Kolo Muani. E Conceicao? Le ultime | CM.IT - La squadra e la società sono pronte a partire per gli Stati Uniti per disputare il primo Mondiale per Club della storia C’era grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori per le prime parole da nuovo direttore generale della Juventus di Damien Comolli, fresco di firma per i bianconeri.

Juventus Fr (@Juventus_Fr) Vai su X

Parte bene la Juve in questo primo tempo che si crea due occasioni in 10 minuti con Kolo Muani e Yildiz Il Real risponde al 30’ che prova una deviazione da pochi passi dalla porta di piatto: salva Di Gregorio #Tuttosport #RealJuve Vai su Facebook

Juve, le informazioni sulla vendita dei biglietti Champions; EA SPORTS FC 25: annunciato il quarto kit della Juventus; Biglietteria Juventus: le fasi di vendita per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari.

Joao Mario Juve: il club bianconero annuncia così l’arrivo del calciatore portoghese! Il VIDEO sui social gasa i tifosi - Il VIDEO sui social scatena i tifosi Joao Mario è ufficialmente il nuovo esterno della Juve. Come scrive juventusnews24.com

JUVE PROPONE 'GAMES PACK' PER GARE CON FROSINONE ... - Sportmediaset - Nuova promozione riservata ai propri tifosi per la Juventus, che dalle 16 di oggi ha messo in vendita, a partire da 36 euro a partita, un nuovo 'Games Pack' che includerà le gare interne contro ... Riporta sportmediaset.mediaset.it