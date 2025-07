Biennale Danza l' installazione 3D On the Other Earth di McGregor

Venezia, 25 lug. (askanews) - Uno spazio altro, che ci porta in una dimensione diversa dell'idea di danza, ma probabilmente dell'idea stessa di cosa possa essere il "reale". L'installazione "On the Other Earth", realizzata dal coreografo e direttore della Biennale Danza di Venezia Wayne McGregor insieme all'artista Jeffrey Shaw, uno dei pionieri della new media art, è un dispositivo estremamente affascinante, che unisce la tecnologia ai corpi, la riflessione sul senso del tempo a un'emozione estetica estremamente vivida. "Riuscire a unire i contenuti e la costruzione delle immagini in un processo che coinvolge i corpi delle persone così direttamente è una cosa magica - ha detto McGregor -.

Alla Biennale Danza opera d’arte pubblica contro la crisi climatica - (Adnkronos) – The Herds, un'anteprima della Biennale Danza diretta da Wayne McGregor, fa tappa a Venezia il 17 giugno dalle ore 18.

Alla Biennale Danza anche personaggi decisamente scomodi: altro che censure di destra - Arriva in questi giorni da Venezia un bel segno di contraddizione politica e culturale, mentre si continua a parlare tanto del ministero della Cultura e da più parti si denuncia un assalto vero e proprio della destra contro istituzioni e personaggi ‘di sinistra’ (declassamento Teatro della Toscana affidato a Stefano Massini, tagli vari, ecc.

Biennale Danza, la consegna dei Leoni a Twyla Tharp e Carolina Bianchi - Venezia, 19 lug. (askanews) - La coreografa statunitense Twyla Tharp e l'artista, commediografa e scrittrice brasiliana Carolina Bianchi hanno ricevuto rispettivamente il Leone d'oro alla carriera e il Leone d'argento della Biennale Danza 2025, diretta per il quarto anno da Sir Wayne McGregor.

