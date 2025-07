Bialetti Octagon supera 96% del capitale e procede al delisting

Roma, 25 lug. (askanews) – Con il raggiungimento di una quota complessiva pari al 96,431% del capitale sociale di Bialetti, Octagon BidCo, al termine del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto totalitaria, comunica che essendosi verificati i presupposti di legge (tra cui una quota superiore al 95% del capitale) eserciterĂ il diritto acquisto sulla totalitĂ delle azioni residue per poi procedere al delisting. A seguito dell’esame dell’adempimento della procedura congiunta, “Borsa italiana disporrĂ la sospensione della quotazione e dalle negoziazioni delle azioni e il delisting – recita un comunicato – tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del diritto di acquisto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

