Beukema svela tutto | Ndoye? Lo voglio al Napoli | la frase che accende il mercato

Sam Beukema non ha peli sulla lingua. Il nuovo difensore del Napoli, direttamente dal ritiro di Dimaro, lancia un appello che far√† sognare i tifosi azzurri: "Ndoye √® il mio migliore amico, vorrei sempre giocare con lui". Una dichiarazione che accende il calciomercato partenopeo. L'olandese, acquistato dal Bologna per 30 milioni di euro pi√Ļ bonus, ha parlato per la prima volta da giocatore azzurro. E le sue parole su Dan Ndoye potrebbero essere la chiave per il prossimo colpo di Manna. L'assist di Beukema a Ndoye infiamma il mercato del Napoli Il Sogno Beukema: Ndoye al Napoli. "Siamo amici, lo sento dopo ogni allenamento", confessa Beukema parlando dell'esterno svizzero del Bologna. 🔗 Leggi su Napolissimo.it ¬© Napolissimo.it - Beukema svela tutto: "Ndoye? Lo voglio al Napoli"| la frase che accende il mercato

In questa notizia si parla di: ndoye - beukema - napoli - accende

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye - Di seguito gli episodi da moviola pi√Ļ importanti di Milan-Parma, finale della Coppa Italia. MILAN-BOLOGNA mercoled√¨ 14/05 h.

Schira: ‚ÄúLang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino‚ÄĚ - Schira: ‚ÄúLang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino‚ÄĚ Nicol√≤ Schira, giornalista di Tuttosport, √® stato ospite ai microfoni ‚Ķ L'articolo Schira: ‚ÄúLang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye.

Le pagelle: Ndoye imprendibile, Braveheart Beukema. I voti di questa serata storica - Skorupski 7.5: Miracoloso tra i pali in avvio di gara, poi esce in scivolata alla Paolo Maldini per fermare Leao in contropiede.

#Bologna, con la cessione di #Beukema si accende il mercato. Il futuro di #Ndoye e #Lucumí Vai su X

Sky ‚Äď Il #NottinghamForest piomba su #Ndoye! Ma il #Napoli resta forte sullo svizzero, le ultime https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sky-%E2%80%93-Il-Nottingham-Forest-piomba-su-Ndoye--Ma-il-Napoli-resta-forte-sullo-svizzero--le-ultime-14 Vai su Facebook

Bologna, dopo Beukema si accende il mercato a centrocampo. Il futuro di Ndoye e Lucum√¨!; Nuovi contatti tra Bologna e Napoli per Beukema: la richiesta felsinea resta alta. Azzurri anche su Orsolini, ma i rossobl√Ļ non ci sentono; Calciomercato Napoli, Lucca e Beukema i colpi per Conte a Dimaro.

Napoli, Beukema: "Sento Ndoye tutti i giorni. E' uno dei miei migliori amici: mi piacerebbe giocare con lui" - Prima conferenza stampa per Sam Beukema al Napoli: il difensore ha parlato anche del rapporto con Ndoye obiettivo di mercato degli azzurri. calciomercato.com scrive

Napoli, ecco Beukema: "Non vedevo l'ora. Ndoye non so cosa farà ma..." - Il centrale olandese arrivato dal Bologna per circa 30 milioni ha espresso tutta ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it