Beukema svela il segreto dei pochi cartellini gialli | parole da leader

Gli azzurri stanno allestendo una rosa ben attrezzata per l’ormai imminente nuova stagione, che li vedrĂ impegnati in ben 4 competizioni. Per affrontare al meglio il ritorno in Champions League e per difendere il tricolore, Antonio Conte ha bisogni di una squadra ben fornita in ogni zona del campo. Proprio oggi, si è presentato Sam Beukema per la prima volta come nuovo calciatore del Napoli, in occasione della sua conferenza stampa di presentazione. Di seguito le prime parole del difensore ex Bologna: “Pochi cartellini gialli? Se sai bene come devi giocare in questo modo non è un problema difendere, perciò ho preso solo un giallo in campionato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

