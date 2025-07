Beukema si presenta come nuovo innesto del Napoli e lancia un indizio di calciomercato che interessa la Juve | È un mio amico e io voglio fare questo con lui in futuro

Beukema si presenta come nuovo rinforzo del Napoli e lancia un messaggio a Ndoye: le sue parole risuonano come indizio di mercato. Sam Beukema comincia una nuova esperienza con il Napoli, che vorrebbe condividere con Dan Ndoye. Il neo difensore dei partenopei, accostato anche al calciomercato Juve, si è presentato al Napoli di Conte, lanciando un messaggio chiaro al suo ex compagno di squadra tra le fila del Bologna. Ecco le sue parole. BEUKEMA – «Lo scorso anno perdemmo a Bologna 3-0 alla seconda giornata di campionato, da allora ho pensato che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Hanno giocato una stagione incredibile e io oggi sono già molto contento di essere qui con questi campioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

