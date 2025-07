Beukema | Napoli grande squadra Un onore lavorare con Conte

"Il Napoli è una grande squadra che lotta per lo scudetto e in Europa. È un grande orgoglio per me essere in questo Club e poter lavorare con Conte". Così il neo acquisto del Napoli Sam Baukema parla nella sua prima conferenza stampa in Trentino. "L'anno scorso il Napoli ha disputato una stagione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

