Beukema esalta i tifosi | L’ho pensato dopo la chiamata del Napoli

Il Napoli continua ad essere la squadra italiana piĂą attiva sul mercato, con diversi colpi giĂ messi a segno come De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Sam Beukema, appena arrivato dal Bologna per una cifra vicina ai 30 milioni di euro piĂą bonus. La società è pronta a mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra competitiva nelle 4 competizioni che il Napoli andrĂ ad affrontare nella prossima stagione, ormai alle porte. Il ds Manna è al lavoro per completare la rosa con gli ultimi tasselli, che saranno: un portiere, un terzino destro, un centrocampista e un’ulteriore ala offensiva. Sam Beukema, dopo essere arrivato da qualche giorno nel primo ritiro stagionale del Napoli a Dimaro, si è presentato e lo ha fatto conquistando subito i tifosi partenopei con belle parole sulla cittĂ e sul club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

