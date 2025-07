Bertrand Cantat dei Noir Desir indagato per il suicidio della moglie Era già stato condannato per l’omicidio di Marie Trintignant

Sono passati 15 anni dalla morte di Krisztina Rády, ex moglie del cantante di Noir Désir. Ma la procura di Bordeaux ha deciso di riaprire il caso sotto forma di inchiesta preliminare per violenza domestica intenzionale. E così finisce nel mirino della giustizia, di nuovo, Bertrand Cantat, condannato a otto anni di carcere per l’omicidio della ex compagna Marie Trintignant nel 2003. Il cantante dei Noir Desir si trovava a casa dell’ex moglie la notte della sua morte. Il procuratore di Bordeaux, Renaud Gaudeul, ha deciso di riunire tutti gli elementi del procedimento, archiviato nel luglio 2018. Dal 2010 erano già state aperte diverse inchieste per accertare le cause della morte di Krisztina Rády, tutte archiviate senza ulteriori provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

