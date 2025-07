Bergomi consiglia l’Inter | Lookman? Può essere l’acquisto giusto ma poi dovresti…

Bergomi consiglia l’Inter: «Lookman? Può essere l’acquisto giusto ma poi dovresti.». La riflessione tattica dell’ex difensore. Beppe Bergomi, ex difensore dell’ Inter e commentatore televisivo, ha recentemente parlato dei temi caldi legati alla squadra nerazzurra e alla Nazionale italiana in un’intervista a Il Mattino. Riguardo all’eventuale acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta, Bergomi ha espresso una certa cautela, ricordando che chi è partito dall’Atalanta non sempre ha avuto successo altrove. Nonostante ciò, ha sottolineato che Lookman potrebbe essere un buon rinforzo, ma ha evidenziato che l’Inter dovrebbe eventualmente cambiare il proprio sistema di gioco per farlo giocare, senza escludere Lautaro Martinez e Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi consiglia l’Inter: «Lookman? Può essere l’acquisto giusto ma poi dovresti…»

