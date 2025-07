Berge Juve | nuovo nome per rinforzare il centrocampo di Tudor Chi è e perché piace alla dirigenza bianconera

Berge Juve: emerge un nuovo nome per rinforzare il centrocampo bianconero. Chi è e perchĂ© piace alla dirigenza juventina. Il mercato Juve è alla ricerca di un centrocampista fisico, un giocatore di rottura in grado di portare “muscoli” e centimetri alla mediana di Igor Tudor. Tra i tanti profili al vaglio della dirigenza, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sarebbe tornato a circolare con insistenza un nome proveniente dalla Premier League: quello di Sander Berge, mediano norvegese in forza al Fulham. L’identikit del gigante norvegese. Sander Berge, centrocampista classe 1998, è un giocatore che si impone per la sua straordinaria stazza fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Berge Juve: nuovo nome per rinforzare il centrocampo di Tudor. Chi è e perchĂ© piace alla dirigenza bianconera

Torna di moda il nome di Leonardo #Balerdi per la #Juve Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il difensore argentino del #Marsiglia piace tantissimo a Igor #Tudor, che l’avrebbe posto in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto Vai su Facebook

