Bergamo sindaca e Giunta aderiscono all’appello per Gaza | Ora basta!

IL COMUNICATO. «Fermiamo la barbarie, non c’è piĂą tempo»: l’iniziativa promossa dalla prima cittadina di Gorgonzola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, sindaca e Giunta aderiscono all’appello per Gaza: «Ora basta!»

In questa notizia si parla di: bergamo - sindaca - giunta - aderiscono

La sindaca Carnevali un anno dopo: “Ogni giorno una scoperta, abbiamo una visione strategica per Bergamo” - Bergamo. Erano le 21,15 di lunedì 10 giugno 2024 quando in città arrivò il verdetto ufficiale: Elena Carnevali venne eletta prima sindaca di Bergamo con il 54,95% delle preferenze.

"Adesso basta!": la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all'appello per fermare il genocidio a Gaza - BergamoNews Vai su X

Bergamo, sindaca e Giunta aderiscono all’appello per Gaza: «Ora basta!»; “Adesso basta!”: la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all’appello per fermare il genocidio a Gaza; I sindaci italiani si uniscono per Gaza con un appello urgente.

Bergamo, sindaca e Giunta aderiscono all’appello per Gaza: «Ora basta!» - «Fermiamo la barbarie, non c’è più tempo»: l’iniziativa promossa dalla prima cittadina di Gorgonzola. Si legge su ecodibergamo.it

“Adesso basta!”: la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all’appello per fermare il genocidio a Gaza - L’appello sarà inviato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ... Lo riporta bergamonews.it