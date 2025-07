Beppe Sala cerca un assessore spunta l' ipotesi del super consulente che lavorò a Mani Pulite

B eppe Sala è alla ricerca del nuovo assessore alla Rigenerazione urbana dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, indagato nella maxi inchiesta della procura di Milano e in attesa di conoscere il volere del gip sulla richiesta di arresti domiciliari. Mentre il sindaco - anche lui sotto indagine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nessuno vuole fare l’assessore all’Urbanistica a Milano. Basterà a Beppe Sala prendere tempo? - MILANO – Inizia con una difficoltà di non poco conto la nuova fase dell’amministrazione di Giuseppe Sala, quella “legislatura di due anni” alla quale il sindaco e il Partito democratico, primo partito della maggioranza, hanno concordato di dare avvio per uscire dallo stallo e dallo shock dell’inchiesta della procura che ha proprio nel primo cittadino uno dei 74 indagati.

Terremoto sulla giunta Sala a Milano: la Procura chiede l’arresto dell’assessore all’urbanistica Tancredi - Terremoto sul comune di Milano. La Procura del capoluogo ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune guidato da Beppe Sala, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica.

Tancredi, chi è l'assessore di Sala accusato di corruzione e falso - Giancarlo Tancredi, attuale assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, è comparso questa mattina tra i sei nomi per i quali la Procura del capoluogo lombardo ha chiesto misure cautelari nell'ambito di un filone dell'inchiesta giudiziaria sulla gestione urbanistica della città .

Sala cerca un consulente per l'Urbanistica dopo le inchieste - Continua in Comune a Milano la ricerca dell'assessore alla Rigenerazione urbana che prenderà il posto del dimissionario Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l'arresto nelle inchieste sull ... Riporta msn.com

Assedio a Sala. La difesa del sindaco: "Le mie mani sono pulite". Si dimette l'assessore Tancredi - In tribuna assistono i senatori Malpezzi e Scalfarotto e la segretaria del Pd lombardo Roggiani. Come scrive ilfoglio.it