di Stefano Marchetti One, two, three o’ clock, four o’ clock rock. Come sulle note irresistibili di ’Rock around the clock’, Senigallia, perla della riviera marchigiana, si prepara ad accogliere tutta la scatenata simpatia del ’Summer Jamboree 2025’, il festival di musica e cultura ispirato all’America anni ‘40 e ‘50 che compie 25 anni e dal 1° al 10 agosto proporrà un’edizione speciale. Sarà ’la festa rock’n’roll più grande al mondo’, viene annunciato. Il Summer Jamboree è ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di un genere musicale senza tempo, dei balli swing e di un’atmosfera che sembra trasportarci direttamente fra i ragazzi di ’Happy Days’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bentornati anni ’50!. Divertimento assicurato sulle note del rock’n’roll

