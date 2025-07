Beni confiscati Cracolici | Riutilizzo sociale è un' onta per i mafiosi

Sono qui per dare massima solidarietĂ a dei lavoratori che sono impegnati in quella che considero la partita su cui si gioca la credibilitĂ dello Stato, e cioè la gestione dei beni confiscati, frontiera simbolo dell'impegno sociale”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: beni - confiscati - sociale - cracolici

Beni confiscati, Colucci (NM): "Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori" - “La gestione dei beni confiscati è molto delicata perché non bisogna mettere a rischio le prospettive dei lavoratori onesti che ne fanno parte che nulla c'entrano con il contesto criminale che ha comportato il provvedimento.

Beni per tre milioni confiscati dalla Dia a boss della camorra - Tempo di lettura: < 1 minuto Beni per tre milioni di euro – tredici orologi, terreni e appartamenti tutti nel Napoletano (tra Striano, Terzigno e Poggiomarino) e quote sociali e beni aziendali di un’impresa per la somministrazione di alimenti e bevande – sono stati sequestrati dalla Dia di Napoli a un pregiudicato ritenuto ai vertici della camorra di Poggiormarino.

Beni confiscati, Colucci (NM): “Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori” - Mottura (Sinageco): “Criteri equi e sostenibili per i compensi”. Romagnoli (Sinageco): “Sistema farraginoso, semplificare procedure”.

Beni confiscati, Cracolici: Riutilizzo sociale è un'onta per i mafiosi; Beni confiscati, Cracolici: 'Riutilizzo sociale è un'onta per i mafiosi'; Beni confiscati, tappa di Cracolici alla cooperativa “Beppe Montana – Libera Terra”: “Riutilizzo sociale è un’onta per i mafiosi VIDEO.

Beni confiscati, Cracolici: “Il riutilizzo sociale è un’onta per i mafiosi, dobbiamo superare la gestione eterna degli amministratori” - Il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, oggi ha fatto tappa prima a Lentini, alla cooperativa "Beppe Montana - Segnala ilsicilia.it

Il presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici in visita alla cooperativa Libera Terra e a Sigonella Inn - Venerdì 25 luglio, il presidente della Commissione Regionale Antimafia, Antonello Cracolici, visiterà due importanti beni confiscati alla mafia: i terreni e la struttura ricettiva gestiti dalla cooper ... Si legge su blogsicilia.it