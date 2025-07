Benevento ufficiale l’acquisto di Giacomo Ricci

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ l’esterno di centrocampo Giacomo Ricci l’ultimo colpo di mercato della Strega. L’ex Cosenza, dopo le visite mediche di rito, ha firmato un contratto con il Benevento fino al 2028. Ora mister Auteri può contare su un ulteriore elemento di grande esperienza che vanta nel suo curriculum diverse promozioni. Serviva alzare il tasso di esperienza del gruppo e la società di via Santa Colomba lo sta facendo con tanti innesti che sotto questo aspetto in serie C sono un vero e proprio lusso. “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Cosenza per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Giacomo Ricci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

