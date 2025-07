Benevento-Equipe Campania giallorossi straripanti nella seconda amichevole

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l’1-0 alla Roma Primavera nella prima amichevole stagionale all’Imbriani, il Benevento fa il bis superando questa volta con un largo 7-0 l’Equipe Campania nel secondo test giocato in un “Ciro Vigorito” avvolto da un caldo asfissiante. Auteri opta di nuovo per il 3-4-3 con Borghini, Saio e Scognamillo davanti a Vannucchi piazzando Maita e Prisco in mezzo al campo con Pierozzi e Ceresoli sulle corsie laterali. In avanti Salvemini boa centrale con Della Morte e il confermato Carfora (titolare anche con la Roma Primavera) a supporto. E’ chiaro che da un punto di vista tecnico e tattico la gara contro i dilettanti dell’Equipe Campania poteva dire poco o nulla, complice anche le gambe appesantite dei giallorossi nel pieno della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Equipe Campania, giallorossi straripanti nella seconda amichevole

In questa notizia si parla di: benevento - equipe - campania - amichevole

