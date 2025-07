Benessere psicologico Un esperto di sostegno

PERUGIA - È pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico libero professionale per la promozione del benessere psicologico della cittadinanza, comprensivo di prevenzione primaria e attivitĂ clinica. Individuando una figura con qualifica di psicologo psicoterapeuta si intende attuare il progetto “Perugia per te”, promosso in sinergia con Usl Umbria 1 e Regione per assicurare nel complesso 40 ore settimanali di attivitĂ di sostegno alla persona. "Il conferimento dell’incarico - spiega il consigliere Federico De Salvo - è finalizzato a offrire un servizio di supporto psicologico a utenti con etĂ superiore a 30 anni, per un monte ore settimanale pari a circa 8 (finanziamento di 300 ore complessive)". 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Benessere psicologico. Un esperto di sostegno

