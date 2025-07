Beneficenza | un' asta con i cimeli dei campioni dello sport per sostenere gli adolescenti in difficoltà

I cimeli dei campioni vanno all'asta per una serata all'insegna della solidarietà , in un evento speciale dove la beneficenza si incontra con la musica e lo sport. Si terrà martedì 29 luglio alle 20 presso il Tirrenia Doc Caffè di Tirrenia ‘Al di là delle Nuvole Teen’, l'appuntamento organizzato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

