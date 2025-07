Bene tessile e calzature Rallentano i settori chimico e meccanico

L’incertezza domina ancora i mercati e così la seconda trimestrale del 2025 per Confindustria Alto Milanese racconta di un "panorama sfidante", che si è tradotto in cautela negli investimenti e aspettative prudenti sul fatturato per i prossimi sei mesi. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, l’attivitĂ manifatturiera dell’Alto Milanese ha evidenziato dinamiche settoriali differenziate: mentre alcuni comparti hanno confermato una buona tenuta, i settori chimico e meccanico hanno mostrato qualche segnale di rallentamento, pur in un contesto resiliente. Malgrado l’incertezza la flessibilitĂ del mercato interno italiano e la tenuta dei consumi offrono un parziale sostegno, soprattutto per le filiere piĂą orientate al mercato nazionale come la moda e parte del meccanico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bene tessile e calzature. Rallentano i settori chimico e meccanico

