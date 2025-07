Belli Inter Women ufficiale il rinnovo del portiere classe 2006 | il comunicato

Elena Belli, giovane portiere classe 2006, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l' Inter Women, legandosi al club nerazzurro fino al 30 giugno 2028. La notizia è stata confermata dal club milanese, che ha annunciato con entusiasmo il prolungamento dell'accordo con una delle promesse più brillanti del settore giovanile. Belli, che si è distinta per le sue prestazioni con la squadra femminile, ha subito guadagnato la fiducia dei dirigenti nerazzurri grazie alle sue capacità tecniche e alla sua maturità , nonostante la giovane età .

