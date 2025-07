Belen Rodriguez l’abito a pois in stile Dolce Vita per un’estate tutta italiana

È una tipica estate italiana quella di Belen Rodriguez: per la showgirl di origini latine continua il soggiorno da sogno in Sardegna insieme ai figli, tra amici, buon cibo, interminabili giornate in spiaggia e tramonti mozzafiato. E, mentre infiamma il web con un’interminabile sequela di scatti in bikini, dettando la moda beachwear della calda stagione 2025, trova persino il tempo di sfoderare look off-duty decisamente degni di replica. Belen Rodriguez, l’abito a pois in Costa Smeralda è un inno alla Dolce Vita. Questa sembra essere l’estate della rinascita per Belen Rodriguez, ed è stata lei stessa ad ammetterlo: superato il lungo periodo lontano dalle luci della ribalta, segnato contemporaneamente da numerose sfide nel personale, la conduttrice è tornata a condividere a cuor leggero quotidiani scorci di serenità e spensieratezza con i suoi followers su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez, l’abito a pois in stile Dolce Vita per un’estate tutta italiana

In questa notizia si parla di: belen - rodriguez - abito - pois

Belen Rodriguez e Angelo Galvano paparazzati insieme: ritorno di fiamma? - La showgirl argentina Belen Rodriguez e Angelo Galvano sono stati visti insieme: che ci sia aria di un ritorno di fiamma tra i due?

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Ecco come sta Belen Rodriguez dopo l'intervento L'articolo Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo proviene da Novella 2000.

Belen e Cecilia Rodriguez, Il Gelo Continua: Il Segnale Che Fa Parlare Tutti! - Continua la crisi tra le sorelle Rodriguez. Ma c’è di più. Un gesto social scatena il gossip e riaccende i sospetti su un gelo familiare mai risolto.

"La mia miglior compagna di vita" Belen Rodriguez insieme alla sua piccola Luna Mari... Stupende, bellissime, complici ? #BelenRodriguez #lunamari #complicità #mammaefiglia #Stupende #vacanze Vai su Facebook

Belen Rodriguez, l’abito a pois in stile Dolce Vita per un’estate tutta italiana; La camicia a pois di Belen Rodriguez per la moda Inverno 2025; Caterina Balivo fresca e glamour con l’abito a fiori firmato da Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez, l’abito a pois in stile Dolce Vita per un’estate tutta italiana - Belen Rodriguez ha incantato la Costa Smeralda con un look dal retrogusto vintage: tutti i dettagli dell’abito a pois sfoggiato per la sua vacanza italiana. Lo riporta dilei.it

Belen Rodriguez incanta Capri con il suo abito a fiori - Belen Rodriguez ha trascorso il primo weekend di giugno a Capri, nel segno dell’allegria e dello stile: tutto sul mini abito floreale che ha indossato. Da dilei.it