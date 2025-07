Beko c’è l’accordo per l’acquisto Invitalia ha firmato il preliminare

Siena, 25 luglio 2025 – Era la notizia piĂą attesa, quella che può aprire davvero le porte alla reindustrializzazione per Beko. Ieri il ministero delle Imprese e del made in Italy ha annunciato la sottoscrizione, da parte di Invitalia e Duccio Immobiliare 1, dell’accordo preliminare e vincolante per la compravendita dello stabilimento Beko Europe di Siena. “Sono stati mantenuti tutti gli impegni – annuncia il ministro Adolfo Urso –. Si avvia così la reindustrializzazione dello storico stabilimento Beko in tempi record. Un ringraziamento al Comune di Siena che con Invitalia ha realizzato l’operazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, c’è l’accordo per l’acquisto. Invitalia ha firmato il preliminare

