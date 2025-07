Bei-Eni 500 milioni per la conversione dell’impianto di Livorno in una bioraffineria

LIVORNO – La Banca europea per gli investimenti (Bed) ed Eni hanno siglato un finanziamento da 500 milioni di euro con durata di 15 anni, destinato alla conversione della raffineria Eni di Livorno in una bioraffineria all’avanguardia. La struttura, situata tra Livorno e la frazione di Stagno, vedrĂ la realizzazione di nuovi impianti: un’unitĂ per il pretrattamento delle cariche biogeniche e un impianto Ecofining con una capacitĂ produttiva annua di 500mila tonnellate di biocarburanti idrogenati, come Hvo diesel, Hvo nafta e bio?Gpl. Il progetto rappresenta la terza bioraffineria Eni in Italia, dopo quelle di Venezia (2014) e Gela (2019), ed è realizzato nell’ambito della strategia della controllata Enilive, focalizzata sulla mobilitĂ sostenibile e sull’obiettivo di superare 5 milioni di tonnellate annue di capacitĂ di bioraffinazione entro il 2030. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: livorno - milioni - conversione - bioraffineria

