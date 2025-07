BEI e Banca Ifis sostengono le farmacie italiane con 200 milioni

MILANO - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Banca Ifis hanno firmato un accordo da 200 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle farmacie in Italia, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e alle regioni di coesione. L'intesa è stata annunciata oggi da Gelsomina Vigli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - BEI e Banca Ifis sostengono le farmacie italiane con 200 milioni

In questa notizia si parla di: banca - ifis - farmacie - milioni

