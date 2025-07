Beccato col telefonino all’esame di Stato giustizia è fatta | la nota dell’avvocato Perifano

Tempo di lettura: 3 minuti Con sentenza pubblicata in data odierna, il Tar Campania- Napoli, Sez.IV (Pres. Severini, Cons.Rel. Lo Sapio) ha annullato il provvedimento con cui uno studente del Liceo Classico P.Giannone di Benevento era stato escluso da tutte le prove dell’esame di maturità , per essere stato asseritamente sorpreso nell’uso di un telefono cellulare durante la prova di italiano. Atteso l’interesse mediatico suscitato dalla vicenda, con giudizi inevitabilmente contrastanti sull’accaduto, nella qualità di difensori dello studente riteniamo opportuno riportare di seguito alcuni passaggi salienti della decisione pronunciata dai Giudici Amministrativi, assai significativa anche sotto il profilo della evoluzione giurisprudenziale in materia: “(. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

