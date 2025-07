Beautiful Anticipazioni Americane | Una Sparatoria E Tre Vittime!

Luna contro Steffy in uno scontro senza ritorno: intrighi, follia e una sparatoria che promette tre vittime e sconvolge Beautiful. Scopri cosa accadrĂ e chi rischia la vita. Nelle puntate piĂą recenti di Beautiful trasmesse negli Stati Uniti, la tensione si è fatta insopportabile. Luna Nozawa ha ormai oltrepassato ogni limite e si è convinta che per conquistare l’amore e l’approvazione del padre, John Finnegan, non ci sia altra strada se non liberarsi dell’unica persona che si frappone fra loro: sua moglie Steffy. La giovane è convinta che, una volta eliminata la rivale, Finn dimenticherebbe tutto: la parentela controversa, gli omicidi passati e persino il primo tentativo di assassinio ai danni di Steffy. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Una Sparatoria E Tre Vittime!

