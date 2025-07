Battlefield 6 la modalità Battle Royale non sarà disponibile al lancio secondo un insider

Secondo lo streamer rivaLxfactor, noto insider sulla scena FPS, la modalità Battle Royale di Battlefield 6 non sarà disponibile al lancio del gioco, ma arriverà soltanto alcuni mesi dopo. Questo dettaglio si aggiunge alle voci secondo cui questa modalità sarà free-to-play, notizia già emersa nei mesi scorsi e ora nuovamente rafforzata da più fonti. Riguardo alla data d’uscita del sesto capitolo di Battlefield, ricordiamo che appena poche ore fa una pagina interna di EA l’ha svelata per errore: si tratta del 10 ottobre 2025. Se tale data si rivelasse corretta, l’introduzione della modalità Battle Royale potrebbe slittare al 2026, segnando una partenza “scaglionata” per i contenuti del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6, la modalità Battle Royale non sarà disponibile al lancio, secondo un insider

