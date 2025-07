Batman e wolverine si affrontano nel crossover dc marvel di frank miller

In occasione della più recente edizione della San Diego Comic-Con, si sono susseguite numerose anticipazioni e sorprese per gli appassionati di fumetti e supereroi. Uno degli eventi più attesi riguarda l’inedito crossover tra due dei principali universi narrativi: Marvel e DC Comics. Tra le novità più sorprendenti, spicca la collaborazione tra leggende del fumetto che vede protagonisti due iconici personaggi, Wolverine e Batman, pronti a sfidarsi in un combattimento epico. le anteprime della collaborazione tra Marvel e DC. la pubblicazione di DeadpoolBatman #1. Durante il primo giorno dell’evento, sono state svelate importanti informazioni riguardo alla prima metà di questa attesissima serie congiunta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman e wolverine si affrontano nel crossover dc/marvel di frank miller

In questa notizia si parla di: batman - marvel - wolverine - crossover

Deadpool e batman: il crossover epico tra marvel e dc - Le collaborazioni tra grandi case editrici di fumetti rappresentano spesso eventi di grande rilevanza nel mondo dei comics.

Batman e deadpool: perché il crossover mi entusiasma e marvel non deve rovinare tutto - Il mondo dei fumetti si appresta a vivere un evento senza precedenti, frutto di una collaborazione tra le due più grandi case editrici: Marvel e DC Comics.

Wolverine e batman: la teoria di marvel che si avvera - la conferma ufficiale sulla somiglianza tra Wolverine e batman. Una recente dichiarazione ha svelato un dettaglio che collega direttamente l’aspetto iconico di Wolverine a quello di Batman.

Batman/Deadpool e team creativi stellari nel nuovo crossover tra Marvel e DC; Deadpool e Batman finalmente insieme: il crossover che nessuno si aspettava è realtà ; Deadpool e Batman: un crossover inaspettato.

Wolverine and Batman Crossover Has All the Makings of a Box Office Juggernaut - Marvel and DC's crossover in Deadpool/Batman #1 features a backup story starring Wolverine (Old Man Logan) and Batman (Dark Knight Returns). Come scrive comicbook.com

SDCC: Frank Miller Draws Wolverine Vs Batman For DC/Marvel - Con Frank Miller to draw Wolverine vs Batman art for the upcoming DC/Marvel crossover event. Come scrive bleedingcool.com