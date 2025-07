Basket l’Olimpia Milano si affida all’esperienza di Dunston Ufficiale anche l’addio di Mirotic

Proseguono le operazioni di mercato dell’ Olimpia Milano per la costruzione del roster che comincerĂ tra un paio di mesi la stagione agonistica 2025-2026. Quest’oggi sono arrivati nel frattempo due annunci ufficiali, che hanno formalizzato il pesante addio di Nikola Mirotic in direzione AS Monaco e l’ accordo annuale con il veterano Bryant Dunston. “ Sono super entusiasta di unirmi all’Olimpia Milano. Lo considero un grande nuovo capitolo del mio percorso: non vedo l’ora di conoscere tutti i ragazzi e cominciare la nuova stagione “, le prime parole del pivot statunitense classe 1986 da nuovo giocatore dell’Olimpia dopo aver trascorso l’ultima stagione con la maglia dello Zalgiris Kaunas in Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano si affida all’esperienza di Dunston. Ufficiale anche l’addio di Mirotic

In questa notizia si parla di: olimpia - milano - dunston - addio

Basket, Trapani-Olimpia Milano il match di cartello in Serie A. Trasferta campana per la Virtus Bologna contro Scafati, Trento ospita Reggio Emilia - La Serie A di basket si appresta a disputare la ventinovesima e penultima giornata della regular season 2024-2025, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la zona retrocessione: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla - Svolge il compito atteso l’Olimpia Milano che vince contro la già retrocessa Scafati per 100-72. La novità è che ritrova in campo anche il francese Causeur (8 punti in 19’) dopo quasi due mesi di assenza e lascia fuori per turnover il bomber Brooks.

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni al via dei playoff 2025 della Serie A di basket, con i quarti di finale che scatteranno nel weekend alle porte sulla strada verso la finale che assegnerà il titolo di campione d’Italia.

Basket, l’Olimpia Milano si affida all’esperienza di Dunston. Ufficiale anche l’addio di Mirotic; Milano: ufficiale Bryant Dunston, Mirotic al Monaco con un biennale; Olimpia Milano, ufficiale l’arrivo di Bryant Dunston.

Olimpia Milano, mercato: ufficiale l'arrivo Bryant Dunston, Nikola Mirotic va all'AS Monaco con un contratto biennale - L'EA7 Emporio Armani Milano annuncia l'ingaggio per una stagione del veterano Bryant Dunston e dà l'addio ufficiale a Nikola Mirotic, che ha f ... Lo riporta eurosport.it

UFFICIALE – Un veterano per l’Olimpia Milano: torna in Italia Bryant Dunston - Il cento Bryant Dunston trova l'accordo con l'Olimpia Milano per tornare in Italia dopo le esperienze con Varese e, più recentemente, con la Virtus ... Riporta basketinside.com