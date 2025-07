Dopo Stefano Attruia e Matteo Spagnolo (che però è proprio cresciuto dalle parti della capitale spagnola a livello cestistico), tocca a Gabriele Procida. Il classe 2002 di Como, proveniente da un’ottima esperienza all’Alba Berlino, è un nuovo giocatore del Real Madrid, il terzo italiano a giocare con la maglia dei blancos. Era stato obiettivo di mercato della Virtus Bologna, ma il Real ha messo sul piatto un’offerta triennale: in breve, sarĂ in Spagna fino al 2028. Queste le prime parole del giocatore a Realmadrid.tv: “ Il Real è un club storico, uno dei migliori, se non il migliore. Quando ho saputo che era interessato a me, non ho ascoltato alcun’altra opzione perchĂ© mi era chiaro cosa volevo fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Gabriele Procida ufficiale al Real Madrid, è il terzo italiano a giocare con i blancos